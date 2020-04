Corona in het Midden-Oosten: soms bijzaak in plaats van hoofdzaak

Het is niet vreemd dat mensen huiverig zijn om openlijk over het aantal coronabesmettingen in hun land te praten. In Egypte werd een journaliste van de Britse krant The Guardian vorige maand het land uitgezet nadat ze een Canadese studie had geciteerd waarin gesuggereerd werd dat de Egyptische aantallen veel hoger moesten liggen, gekeken naar alle buitenlandse toeristen die thuiskwamen met het virus.

En persagentschap Reuters kreeg een hoge boete van de autoriteiten in Irak nadat medische bronnen geciteerd werden die aangaven dat de aantallen in Irak aanzienlijk hoger zijn. Ook Syrische journalisten kunnen over dit onderwerp maar beter niet speculeren.

Weinig reisverkeer naar landen als Syrië

In Syrië werden pas eind vorige maand de eerste besmettingsgevallen gemeld. Opmerkelijk, omdat alle aangrenzende landen al veel eerder met het virus te maken kregen. Zo kwamen Iraanse en Libanese strijders die meevochten aan het Syrische front geïnfecteerd thuis, net als religieuze pelgrims.

In de provincie Idlib in Noord Syrië zijn tot nu toe nog geen zeventig testen uitgevoerd. Of de negatieve uitslag van die testen ook echt betekent dat corona het gebied nog niet bereikt heeft kan niet met zekerheid worden vastgesteld.

"Anderzijds is het niet verwonderlijk dat een aantal door conflict en crises geteisterde landen lage aantallen rapporteren", meent Rick Brennan, de regionale directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Cairo. "Er is relatief weinig internationaal reisverkeer naar landen als Libië, Syrië en Jemen. Daarom is er minder kans dat het virus daar geïntroduceerd wordt."

Maar als corona ook daar toeslaat, ontstaat een groot probleem. "Deze landen hebben een bijzonder kwetsbare gezondheidssector en weinig capaciteit om het virus te signaleren. We doen er als Wereldgezondheidsorganisatie alles aan om ze te helpen."