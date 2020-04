Traumachirurgen waarschuwen motorrijders en wielrenners: beperkte capaciteit

Nederlandse traumachirurgen roepen wielrenners en motorrijders op om dit weekend extra voorzichtig te zijn als ze de weg op gaan. Veel ziekenhuizen zijn door het coronavirus erg vol en dus zijn de mogelijkheden voor opnames en spoedoperaties voor letsel na ongelukken beperkt.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) lopen jaarlijks rond Pasen veel motorrijders en wielrenners ernstig letsel op, zoals botbreuken, hersenletsel en inwendige bloedingen. Omdat zij er in het Paasweekend traditioneel op uit trekken en er daarbij regelmatig ongelukken gebeuren, voeren traumachirurgen in die periode vaak een groot aantal spoedoperaties uit.

Omdat de capaciteit op de afdelingen en de IC's beperkt is doordat er veel coronapatiënten liggen, roept de NVT motorrijders en wielrenners op om zoveel mogelijk thuis te blijven dit weekend: "Mochten mensen toch per se op de motorfiets of racefiets willen stappen, wees dan extra voorzichtig en geniet op een veilige manier van het mooie weer", stelt de NVT.

Veilig Verkeer Nederland: dit weekend nul verkeersslachtoffers

Veilig Verkeer Nederland (VVN) deelt de oproep voor fietsers en motorrijders om zo min mogelijk de weg op te gaan. Volgens VVN zorgt Pasen al jaren voor een toename in het aantal verkeersslachtoffers. "Laten we er dit jaar met z'n allen voor zorgen dat er dit weekend sprake is van nul verkeersslachtoffers", zegt Veilig Verkeer Nederland.

Wielrenners en motorrijders die toch op pad gaan, worden geadviseerd alleen te rijden, uit te rusten op rustige plekken en drukke routes te vermijden.