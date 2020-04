Ook etenbestelsite Takeaway merkt dip door corona-uitbraak

Maaltijdbezorgbedrijf Takeaway.com, het bedrijf achter de Nederlandse site Thuisbezorgd, heeft een dip gehad in het aantal orders in maart. Veel restaurants sloten de deuren en vanuit kantoren werden er minder lunches en maaltijden besteld. Ook had het bedrijf last van DDoS-aanvallen, waardoor honderdduizenden bestellingen werden geraakt.

Aan het eind van de maand krabbelde het aantal bestellingen op, ook omdat steeds meer restaurants zijn gaan bezorgen. "We zijn een van de weinige, bevoorrechte bedrijven die slechts beperkt geraakt worden door de crisis", zegt oprichter Jitse Groen.

Over het hele eerste kwartaal kwamen er 10 miljoen maaltijdbestellingen in Nederland binnen, dat is 11 procent meer dan een jaar geleden.

De laatste weken hebben 2000 restaurants zich aangemeld. Omdat er geen klanten meer in de zaak mogen zitten vanwege het coronavirus, willen omzetdaling opvangen door maaltijden te laten afhalen en te bezorgen.

Geen oplossing

Volgens horeca-adviesbureau Van Spronsen verliezen horecabedrijven gezamenlijk 2,9 miljard euro aan omzet doordat ze grotendeels gesloten moeten zijn. Als ook in mei restaurants dicht moeten blijven, verdubbelt dat bedrag.

Met het bezorgen van maaltijden wordt lang niet alle pijn weggenomen, zegt Leonie van Spronsen van het adviesbureau. "Vooral voor snackbars lijkt dat nu een oplossing, maar de locatie is heel bepalend. Zit je in het buitengebied dan is het veel lastiger om je maaltijden op goede temperatuur bij de klant te krijgen."

Voor luxere restaurants is het nog lastiger om het omzetverlies op te vangen. "Bij luxe restaurants betaal je naast het eten voor de service en de ambiance. Restaurants die maaltijden bezorgen doen dat nu vaak voor veel lagere prijzen dan gebruikelijk. Voor die restaurants is bezorgen een schrale troost."

Duitsland

Takeaway.com, de grootste in z'n markt in Europa, verwacht dat de dip in maart tijdelijk was en rekent voor de rest van het jaar weer op groei. Vooral in Duitsland gaat het hard. Daar verdubbelde dit jaar tot nu toe het aantal bestellingen ruim. De financiële resultaten maakt het bedrijf later bekend.