Saudische coalitie roept bestand uit in Jemen

De door Saudi-Arabië geleide coalitie legt vanaf morgen 12.00 uur plaatselijke tijd de wapens neer in Jemen. Het bestand geldt twee weken. De coalitie hoopt dat Houthi-rebellen in die periode naar de onderhandelingstafel komen.

Ook zou de coalitie willen voorkomen dat het coronavirus zich in Jemen verspreidt. Onduidelijk is hoe dat zou moeten. Bij de Wereldgezondheidsorganisatie zijn nog geen coronagevallen in Jemen bekend.

Gevechten opgelaaid

De laatste tien dagen is er in Jemen hard gevochten tussen de regeringstroepen die door Saudi-Arabië worden gesteund, en de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Daarbij zijn 270 mensen omgekomen en honderden mensen gewond geraakt. Het regeringsleger zegt dat het belangrijke terreinwinst heeft geboekt.

De gevechten laaiden vorige maand op, nadat de Houthi's raketten op de Saudische steden Riyad en Jizan hadden afgevuurd. Het Saudische leger zegt dat beide raketten zijn onderschept.