Ziekenhuizen geven kankerpatiënten sein veilig: blijf niet meer weg

Als gevolg daarvan willen veel mensen met medische klachten geen extra last op de zorg leggen, legt Van der Horst uit. Acute zorg ging door, "maar voor de rest was de boodschap: kom niet, want de zorg is er niet". "Daarmee kregen veel mensen het idee dat ze maar beter niet naar het ziekenhuis konden gaan."

En als dat idee onder de bevolking leeft, is het moeilijk om het om te keren, zegt Van der Horst. Daarom zoeken steeds meer verenigingen voor medische specialisten de afgelopen dagen de publiciteit op, om nadrukkelijk de boodschap te sturen dat zieke mensen wél aanspraak op de zorg moeten maken.

Vandaag waarschuwde de Nederlandse Internisten Vereniging dat door het mijden van de zorg, "belangrijke ziektebeelden worden gemist of te laat onderkend". Hierdoor worden patiënten met onder meer kanker te laat behandeld. "Dit kan leiden tot onnodig overlijden of blijvende orgaanschade die voorkomen had kunnen worden".

Risico van uitzaaiingen

Ook het Erasmus MC in Rotterdam belt kankerpatiënten op met het doel om de zorg weer op gang te krijgen. Dermatoloog Marlies Wakkee: "sommige mensen hebben mogelijk huidkanker, maar ze denken: 'ik stel mijn bezoek aan de specialist even uit, want dat plekje zit er al een tijdje'". En dus hangt zij vaak aan de telefoon met die patiënten om ze over te halen tot de gang naar de polikliniek.

Dat bezoek is in het geval van huidkanker vaak van levensbelang. Een melanoom, een ernstige vorm van huidkanker, moet binnen twee weken verwijderd worden in verband met het risico van uitzaaiingen. Huidkanker komt vaak bij ouderen voor, een bevolkingsgroep die op grote schaal wegblijft bij de ziekenhuizen.