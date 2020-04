Marokkaanse Nederlanders begraven hun familieleden noodgedwongen in Nederland

Hananes vader overleed op 10 maart. De familie vloog naar Marokko om hem daar te kunnen begraven. Terwijl de familie daar was, sloot Marokko de grenzen. Het lichaam van de vader kon niet meer worden overgevlogen en de familie kon niet meer naar Nederland.

Het stoffelijk overschot heeft daarna nog tien dagen in het mortuarium op Schiphol gelegen. Omdat volstrekt onduidelijk is hoe lang de grens nog dicht blijft, besloot de familie hem dan toch maar in Nederland te begraven.

Hanane is ervan overtuigd dat haar vader in Marokko begraven had willen worden. "Hij heeft zijn hele leven premie betaald voor een verzekering die de repatriëring zou regelen", legt ze uit, met pijn in het hart. Het gevolg is ook dat nu waarschijnlijk de hele familie in de toekomst in Nederland begraven gaat worden. "Daar hebben we in het verleden nooit aan gedacht", aldus Hanane.

Meer islamitische begraafplaatsen

Volgens Aisha Pijnenburg van Islamitische Uitvaartzorg Amanah in Utrecht kan de huidige situatie een omslag betekenen voor moslims in Nederland. Ook zij heeft het momenteel razend druk. Alleen al vandaag verzorgt Amanah vier begrafenissen, in Nuenen en Almere. Pijnenburg verwacht dat de vraag naar islamitische begraven in Nederland nu veel groter gaat worden.

Verschillende islamitische organisaties hebben de gemeente Den Haag gevraagd een deel van de bestaande graven beschikbaar te stellen voor islamitische begrafenissen. En in Zuidlaren hebben moslims inmiddels een stuk grond gekocht om daar ook zo snel mogelijk hun doden te kunnen begraven.