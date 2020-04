Grote cocaïnevangst in Rotterdamse haven

De douane heeft gisteren bij controles in de haven van Rotterdam 1018 kilo cocaïne onderschept.

Het overgrote deel, een partij van 1000 kilo, zat verstopt in een diepvriescontainer met vaten fruitconcentraat. De straatwaarde bedraagt 75 miljoen euro.

De lading kwam uit Peru en is met een Colombiaans schip naar Rotterdam gebracht. De bestemming was een bedrijf in Rotterdam, maar dat bleek niets met de smokkel te maken te hebben.