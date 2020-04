Apps tegen coronavirus kunnen nuttig zijn, maar er zijn nog veel vragen

Bluetooth

Het succes van de gebruikte techniek is ook nog niet zeker. De overheid en het Outbreak Management Team denken aan een app die bluetooth-verbindingen gebruikt om in kaart te brengen wie met wie in contact is geweest. Dat is een minder vergaande manier dan het verzamelen van locatiegegevens, wat in sommige landen wordt gedaan.

Maar het is de vraag hoe goed dat werkt op iPhones. In Singapore werkt een vergelijkbare app op iPhones alleen goed als de gebruikers de app openlaten en geen andere apps gebruiken. Als mensen de app vergeten te openen of andere apps gebruiken, zijn de resultaten minder betrouwbaar.

Het is nog onduidelijk of die beperking in een Nederlandse app kan worden overwonnen. "We zijn nog bezig hoe we dit kunnen oplossen, maar we zijn er nog niet achter", zegt Seda Gürses van de TU Delft, die meewerkt aan een initatief voor een contactonderzoek-app.

Op Android-telefoons werkt de app wel op de achtergrond. 64 procent heeft een Android-telefoon, blijkt uit cijfers van Telecompaper, maar voor de 27 procent van de Nederlanders met een iPhone zou de app dus niet goed werken.

Symptomen

Het kabinet denkt ook aan een app waarmee mensen hun symptomen kunnen doorgeven aan dokters. Hoogleraar zorgtechnologie Wim van Harten betwijfelt of dat nut heeft.

"In Amsterdam is zo'n app gebruikt omdat de huisartsenposten overbelast dreigden te raken", zegt Harten, die ook in het bestuur van het Rijnstate-ziekenhuis zit. "Maar bij ons is dat helemaal niet aan de hand."

Ook is hem nog niet duidelijk of de app wel genoeg voordelen biedt. "Er moeten behoorlijk wat mensen aan het werk worden gezet om de antwoorden van gebruikers van de app te analyseren", zegt Van Harten. "Het is ons nog niet duidelijk of het dat waard is." Ook zou nog moeten worden onderzocht of die app daadwerkelijk helpt om de verspreiding in te dammen.