Giftige rook vrijgekomen bij brand op zonnepark Emmeloord

Op een zonnepark in Emmeloord woedt een brand in een transformatorhuisje. Volgens de brandweer bevat het huisje honderden liters giftige olie.

De olie, die wordt gebruikt als koelmiddel, kan niet worden geblust. Daarom laat de brandweer het transformatorhuisje gecontroleerd uitbranden. Over de zonnepanelen is schuim gespoten, zodat ze niet beschadigd raken.

Bij de brand is veel zwarte rook vrijgekomen. Die is tot in de verre omgeving te zien, meldt Omroep Flevoland.

Het is niet de eerste keer dat brand uitbreekt in een transformatorhuisje van het zonnepark. Eind maart gebeurde dat al in een ander huisje. De oorzaak van beide branden is niet duidelijk.