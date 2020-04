'Ik vrees voor een tweede golf als we de maatregelen nu versoepelen'

"Bij het Radboudumc zien we de eerste effecten van de coronamaatregelen. De piek van ziekenhuisopnames lijkt er wat af te gaan en er komt weer wat meer lucht. Maar we zijn nog niet uit de gevarenzone en moeten dus op onze hoede blijven.

Ik snap dat de economie weer moet gaan draaien, maar ik vrees dat het versoepelen van maatregelen zal zorgen voor een tweede golf. We moeten dus doorzetten en kijken hoe we met z'n allen deze coronacrisis slim kunnen blijven aanpakken.

Het fijne is wel dat er nu wat meer ruimte komt voor andere patiënten. Daar maak ik me namelijk grote zorgen over. Dat mensen niet naar het ziekenhuis komen met hun klachten omdat ze denken dat we te druk zijn of dat ze risico lopen op besmetting.

Laat ik heel duidelijk zijn: je kunt veilig naar het ziekenhuis komen. De cardiologen, oncologen en neurologen zijn gewoon aan het werk en zien patiënten. En ja, ingrepen die uitgesteld kunnen worden, die stellen we uit. Maar laat die beslissing aan de arts en bepaal niet zelf dat je klachten best even kunnen wachten.

Daarnaast blijft het tekort aan beschermingsmiddelen mijn grootste zorg als lid van het infectie-uitbraakteam. Ons personeel moet veilig het werk kunnen doen, daar lig ik echt wakker van. Want de laatste patiënt met covid-19 is nog lang niet in zicht. Dus die middelen blijven nodig.

Wij zijn als team continu aan het kijken hoeveel schorten, mondmaskers, handalcohol en handschoenen er nog zijn, of ze goed worden gebruikt en welke alternatieven we hebben voor het geval we straks door de voorraden heen raken.

Gelukkig zijn we een innovatief land en zijn mensen heel creatief in het verzinnen van oplossingen. Bij ons in het ziekenhuis is er door ons innovatielab een speciale testopstelling gemaakt waar alternatieve mondneusmaskers worden getest. Er staat een pop waarbij de ademhaling wordt nagebootst. Die krijgt verschillende mondmaskers en gezichtsschermen op. Daar sprayen we een geel fluorescerend goedje op en vervolgens meten we hoeveel fluorescerend materiaal door het masker is heengegaan. De eerste resultaten zijn erg hoopgevend.