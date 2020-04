Eerste groep kinderen uit Griekse kampen volgende week naar Duitsland

Duitsland neemt volgende week een groep van vijftig kinderen en jongeren op uit Griekse vluchtelingenkampen. Dat heeft de regering in Berlijn besloten. De eerste twee weken na aankomst in Duitsland zullen ze in quarantaine gaan in de deelstaat Nedersaksen, waarna ze worden verdeeld over het land.

Ook Luxemburg neemt een aantal kinderen op die zonder ouders of begeleiders op de Griekse eilanden verblijven. Het gaat in eerste instantie om een groep van twaalf.

Andere landen zijn, mede vanwege de coronacrisis, afwijzend of terughoudend. Ze stellen bijvoorbeeld als voorwaarde dat het aantal coronabesmettingen in hun land moet zijn gedaald.

Nederland blijft bij afwijzing

In Nederland klonk er vanuit gemeenten ook de roep om vluchtelingenkinderen uit Griekenland over te laten komen, maar het kabinet wees dat vorige maand af. Het besloot wel om onder meer noodhulp naar de eilanden te sturen, maar verwees er verder naar dat Nederland tijdens de migratiecrisis van 2015-2016 zo'n 1750 asielzoekers vanuit Griekenland heeft herplaatst.

Gisteren schreef staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) in antwoord op Kamervragen van de PvdA dat het kabinet bij zijn standpunt blijft. "Het ad hoc opnemen van AMV'S (Alleenstaande minderjarige vreemdelingen,red) vindt het kabinet geen structurele oplossing (...) Herplaatsing naar Europa werkt contraproductief en houdt mensensmokkel in stand." Volgens Broekers-Knol moeten de Griekse eilanden ontlast worden door versnelde terugkeer van mensen die geen recht hebben op asiel.

Tienduizenden vast op de eilanden

Duitsland wil in een later stadium nog 300 kinderen weghalen uit de kampen, waar de omstandigheden vaak slecht zijn. Uiteindelijk kan het aantal oplopen tot 1500. Het gaat dan veelal om kinderen die ziek zijn, niet worden begeleid en jonger zijn dan 14 jaar.

Volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ook Frankrijk, Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, België en Bulgarije bereid kinderen op te nemen.

Op de Griekse eilanden zitten zo'n 40.000 migranten en vluchtelingen. De afgelopen maanden zijn duizenden naar het Griekse vasteland gebracht. Veelal waren ze ziek of hadden ze een goede kans hebben om asiel te krijgen in de EU.