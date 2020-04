Digitale open dagen moeten nieuwe studenten voorbereiden op studiekeuze

Volgens teamleider studievoorlichting Hester van Wageningen mis je de sfeer van het fysiek ergens zijn, maar kan het nu niet anders. "We hebben dit in twee weken uit de grond gestampt. Op onze site staan filmpjes die studenten hebben gemaakt van hun opleiding, we organiseren nu deze avond. Voor ons is het ook spannend, we moeten nog zien hoe het werkt. Er is ook niemand fysiek aanwezig in het gebouw, iedereen werkt vanuit huis."

Speeddaten

Bij Avans Hogeschool zijn de ervaringen met het digitaal voorlichten positief. "We hebben al drie avonden gehad met ruim 2100 deelnemers", laat de school per mail weten. De meeste deelnemers hebben de sessies als positief ervaren. De leraren kregen zelfs mee vragen dan normaal op een open avond.

Hogeschool De Kempel, een relatief kleine pabo in Helmond, pakt het net iets anders aan: die school kiest ervoor om te speeddaten met geïnteresseerden. "Er is voldoende animo voor onze opleiding tot leraar basisonderwijs, maar op deze manier hopen we de last minute-kiezers over de streep te trekken", vertelt Sandra van de Mortel van De Kempel. "Onze studenten zijn enthousiast en hebben zich spontaan aangemeld om te helpen. We willen op deze manier toch de sfeer van onze school overbrengen."

Studenten helpen

Studenten springen sowieso vaker bij om voorlichting te geven, zoals via de pas opgerichte sites kiezeninquarantaine.nl, vraaghetdestudent.nl of studievisie.nl. Ze hebben hetzelfde doel: jongeren die nu al studeren zijn een digitale vraagbaak voor scholieren die komend schooljaar een nieuwe opleiding moeten kiezen.

Volgens Pieter Becking van kiezeninquarantaine.nl is het prettig om te kunnen helpen: "We hebben de eerste matches al gemaakt en de reacties zijn positief. Iedereen wil zijn steentje bijdragen in deze periode."

Leerlingen die nog moeten kiezen voor een vervolgstudie hebben nog even de tijd. De inschrijftermijn is met een maand verlengd, tot 1 juni.