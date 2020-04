Verhuurders vakantievilla's vrezen voor voortbestaan

Ze wonen rustig op een berg, in het bos of aan een strand ergens in Zuid-Europa, maar het is in hun hoofden allesbehalve rustig. Het hoogseizoen komt eraan en eigenaren van vakantiehuizen en appartementen zien de lege kalenders zich uitstrekken tot in de zomer. De gevolgen zijn niet te overzien.

"Het is heftig", zegt Feikje Veenstra, eigenaar van Villa Atalanta, een vakantiecomplex op een landgoed van 60.000 vierkante meter in Zuid-Spanje. "We hebben al 30.000 euro verlies geleden en er is geen einde in zicht." Samen met haar man en zoons van 3 en 5 jaar bewoont ze een van de appartementen op het landgoed.

Het paar verhuurt twee appartementen en drie vrijstaande huizen, die verspreid liggen over het bergachtige terrein. Normaal gesproken is het volgeboekt in deze periode, vooral door Nederlanders en Belgen. Maar nu staat alles leeg. Een versoberende blik voor Veenstra en haar man, die in 2018 nog figureerden in het tv-programma Ik vertrek.