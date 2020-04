Ruim 7000 basisschoolleerlingen 'kwijt', leerplichtambtenaren zoeken ze op

De PO-Raad heeft veel zorgen over deze groep. "Het gaat vaak kinderen in kwetsbare situaties, die soms te maken hebben met huiselijk geweld. Juist die groep is gebaat bij les op school." De PO-Raad zegt dat het hun topprioriteit is om samen met gemeenten en jeugdzorg deze kinderen op te sporen.

Ook in het voortgezet onderwijs lukt het enkele scholen nog niet om alle kwetsbare leerlingen goed in beeld te krijgen. Om hoeveel kinderen het precies gaat, is niet bekend, zegt de VO-Raad.

Leerplichtambtenaren

Komende weken moeten in alle gemeenten leerplichtambtenaren bij deze probleemgezinnen langs. Niet om ze te beboeten, maar om contact te leggen met hen en bijvoorbeeld te regelen dat ze bij de noodopvang op school terecht kunnen.

De gemeente Zaanstad is al begonnen met deze aanpak. Daan gaan leerplichtambtenaren samen met jeugdboa's de straat op om jongeren te vragen naar hun thuissituatie.

"We maken ons met name zorgen over gezinnen waar door de coronacrisis spanningen ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld doordat je 24 uur met elkaar in huis zit, maar ook doordat een van de ouders hun baan verliest", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Ook hier zien ze dat een kleine groep kinderen nog buiten beeld is. "Bijvoorbeeld grote gezinnen waar kinderen tegelijkertijd hun huiswerk moeten maken, en zich daardoor niet kunnen focussen. Daardoor haken ze in sommige gevallen af. We willen, samen met de scholen, voorkomen dat leerlingen een achterstand oplopen die lastig is in te halen."