Gevangene overleden in cel in Sittard

In de gevangenis in Sittard is gisteren een gedetineerde overleden. Medewerkers vonden het lichaam in de cel. Er wordt onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak.

Bronnen zeggen tegen 1Limburg dat de man drugs heeft gebruikt. Gevangeniswoordvoerder Robert Meijer bevestigt dit, maar of verdovende middelen de doodsoorzaak zijn is dus niet duidelijk. Een natuurlijke dood is uitgesloten door de schouwarts. Ook is er geen sprake is van een misdrijf. Ook het coronavirus heeft geen rol gespeeld bij de dood van de man.

Gevangenen moesten gisteren een tijd verplicht in hun cel blijven vanwege het overlijden van de man.