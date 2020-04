Volle bus beboet: 399 euro per persoon omdat er geen 1,5 meter afstand was

In Blerick heeft de politie een bus van de weg gehaald omdat er te veel mensen in zaten. Volgens de politie konden de inzittenden geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Iedereen, inclusief de bestuurder, kreeg een boete van 399 euro.

In de bus zaten arbeidsmigranten in dienst van een uitzendbureau. Volgens de eigenaar van het uitzendbureau zaten er 30 passagiers en een chauffeur in de bus. "Dit had niet mogen gebeuren. Ik neem alle boetes op me", zegt eigenaar Asur Ozkul van uitzendbureau Cova.

Stomme fout

Naar eigen zeggen had het uitzendbureau twee bussen klaar staan om de mensen vanuit hun werk in de glastuinbouw in Venlo naar huis te brengen. "De tweede bus kon niet bij de arbeidsmigranten komen omdat er een vrachtwagen in de weg stond. De mensen zijn in de eerste bus gestapt, wilden draaien en richting de tweede bus rijden om de verdeling te maken, toen ze van de weg werden gehaald", legt Ozkul uit.

"Het is een stomme fout. Ik kan het niet terugdraaien." Het totaalbedrag van de boetes is ruim 12.000 euro. "Ik kan niet van mijn mensen verwachten dat zij die betalen. Dat is niet menselijk. Ze hebben te hard voor hun geld gewerkt."

Folie tussen de stoelen

Ozkul erkent dat hij op de hoogte was van de geldende regels. "We hebben overal informatie over de 1,5 meter afstand hangen voor de werknemers. Ik hoop dat we er in de toekomst scherper op kunnen letten."

Daarnaast wil hij meer bussen inzetten om zijn personeel te vervoeren. "We hebben zelf drie bussen, maar ik wil er meer huren. En in de bussen moet folie tussen de stoelen komen als afscherming." Ozkul hoopt met de gemeente in gesprek te kunnen over de hoogte van de boete.