Haagse hangjongeren maken voedselpakketten, 'Waarom ook niet'

Bij deelname krijgen ze een certificaat, zodat jongeren dit werk op hun cv kunnen zetten. De bedoeling is dat ze zichtbaar maken wat ze kunnen en wie ze zijn. Van Loenen wil de jongeren ook na de coronacrisis begeleiden naar werk of naar school. Hij probeert ze ook daarmee over de streep te trekken. "We gaan jullie niet alleen gebruiken", zegt hij. "We zijn er voor jullie."

Hamza, die dit aanhoort in een portiek, wil zich best inschrijven, maar alleen als zijn vrienden ook meedoen. Mehd (18) en Younes (18) die op een schoolpleintje staan te roken, laten zich ook overtuigen. "Waarom ook niet", zegt Mehd. Hij gaat niet meer naar school en hij werkt ook niet. "Ik doe verder niks. En gewoon hier zitten, dat mag nu niet meer."