Britse premier Johnson opgenomen op intensive care

De Britse premier Johnson is naar de intensive care gebracht. Dat melden verschillende Britse media. Hij ligt sinds gisteravond in een ziekenhuis in Londen. Vanmorgen twitterde hij nog dat hij er goed aan toe was en dat hij een goede nacht had gehad.

Maar nu is zijn situatie verslechterd, schrijft de BBC. Volgens een officiële verklaring wordt Johnson niet beademd, maar Britse media melden dat hij vandaag wel zuurstof heeft gekregen.

Tien dagen geleden werd vastgesteld dat de 55-jarige premier besmet is met het coronavirus. Aanvankelijk bleef hij in quarantaine. In het ziekenhuis onderging hij een aantal tests.

Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zal Johnson tijdelijk vervangen.