James Bond-actrice Honor Blackman (94) overleden

Honor Blackman, de actrice die bekend werd als 'Bondgirl' Pussy Galore in de film Goldfinger uit 1964, is overleden. Ze is 94 jaar geworden. Nabestaanden laten weten dat ze vredig is ingeslapen in haar huis in het zuidoosten van Engeland, schrijft de BBC.

Blackman is ook bekend van haar hoofdrol naast Patrick Macnee in de tv-serie The Avengers, waarin ze Cathe Gale speelde. Daarnaast was ze Hera in de film Jason and the Argonauts en Laura West in de tv-serie The Upper Hand.

Op sociale media halen bewonderaars herinneringen op aan de actrice.

Volgens acteur en comedian David Walliams zal Blackman altijd blijven voortleven door haar rol als Pussy Galore: