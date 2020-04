Sectoren maken plannen voor 'anderhalve-meter-economie'

Wanneer het gaat gebeuren is nog niet zeker, maar werkgevers, vakbonden en de overheid werken aan regels waaronder bijvoorbeeld restaurants weer geopend zouden kunnen worden. Het gaat om regels zoals die nu ook voor supermarkten en andere winkels gelden. Ook voor de bouw is zo'n protocol gemaakt waarin onder meer geadviseerd wordt zoveel mogelijk alleen te reizen en niet met z'n allen in een busje te gaan rijden.

Iedere week komen vakbonden en werkgevers samen met de verantwoordelijke ministers in een coronacrisisberaad. Daar wordt nu ook gekeken op welke manier sectoren die helemaal stilliggen voorzichtig weer geopend zouden kunnen worden.

Naast cafés en restaurants gaat het bijvoorbeeld ook om musea, theaters en campings. In overleg met brancheorganisaties en het RIVM wordt gekeken wat een langdurig werkbare en effectieve manier is om de zogenoemde anderhalve-meter-economie in de praktijk te brengen.

Anders inrichten

Door strenge regels in te voeren zoals men die nu gewend is bij het boodschappen doen, is de hoop dat de volledige sluiting niet nog vele maanden hoeft te duren. Of de sluiting eind april of begin mei gedeeltelijk opgeheven kan worden is verre van zeker. Alles hangt af van de risico-analyse die het Outbreak Management Team maakt. Door nu al protocollen te maken, kunnen bedrijven en instellingen zich wel alvast voorbereiden op opening onder voorwaarden.