Podcast de Dag: hoe ziekenhuizen hun voorraden veiligstellen

Het is ieder voor zich momenteel op de wereldwijde markt voor beademingsmachines, mondkapjes, beschermingsbrillen, schorten en medicijnen die nodig zijn voor de behandeling van coronapatiënten. Landen zetten alles op alles om zo veel mogelijk spullen naar zich toe te trekken.

Bestaande contracten voor leveringen worden niet meer gerespecteerd, aanbestedingsregels worden overboord gegooid, politiek gewicht wordt in de schaal gelegd, en als het nodig is gaan inkopers zelf de zwarte markt op om aan spullen te komen.

Inkoop is dus alles. Maar hoe is dat in Nederland geregeld? Tot iets meer dan een week geleden was ieder ziekenhuis zelf verantwoordelijk voor de inkoop van medische beschermende middelen. In podcast De Dag hoor je de senior inkoper van de Gelre ziekenhuizen, Aletta Manders, die al begin februari zag aankomen dat er grote tekorten zouden ontstaan. Aan haar de stressvolle taak om genoeg voorraad voor haar ziekenhuis veilig te stellen terwijl de rest van de wereld op precies diezelfde materialen aast.

'Het ziekenhuis is in oorlog'

"Twee weken geleden realiseerde ik me dat ik een ander pand aan het binnenlopen was", zegt Manders. "Er is een soort commandostructuur in gekomen. Het ziekenhuis is in oorlog."

Ze werkt al twintig jaar in de zorg, en nooit heeft ze iets vergelijkbaars meegemaakt. "Dit heeft nog nooit iemand gedaan. Dit is echt learning on the job."

Al heel vroeg merkte Manders dat er moeilijke tijden aan kwamen. Ze begon al meer in te kopen, ruim twee weken voordat de eerste coronapatiënt in Nederland gemeld was. "Zelfs voor Italië." Het waren haar leveranciers die haar waarschuwden. "Zij zeiden: wij zien een verhoogde afname bij andere klanten. Let goed op."

Toch was het toen nog onmogelijk om te voorzien hoeveel patiënten met het virus in haar ziekenhuis terecht zouden komen. Manders: "Waar we toen aan dachten is maar 10 procent van wat er nu blijkt te zijn."

Weggekocht door Amerikanen

Nu is ze voortdurend op zoek naar betrouwbare partijen hulpmiddelen. En dat valt niet mee. Niet alleen omdat het van een afstand niet te zeggen is of de materialen van andere leveranciers dan met wie ze normaal werkt van de juiste kwaliteit zijn. Er zijn ook kapers op de kust. Zo is een partij mondkapjes, nadat haar tussenhandelaar ze bij een fabriek had opgekocht, haar ontkomen.

Manders: "Er staan daar gewoon opkopers voor de deur, die vragen: wat wil je hebben voor die partij?" Zo verdwijnt er veel naar Amerika.

Terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar mondkapjes en beschermende kleding, ziet Manders ook nieuwe tekorten ontstaan waar we nog niet eerder over gehoord hebben, zoals de speciale voeding die op de intensive care wordt gebruikt.

"Daarvan zie je van dat de leverancier moeite heeft om de productie bij te houden", zegt Manders. En naast IC-voeding zie je volgens haar ook problemen ontstaan bij onder andere gesloten uitzuig-systemen om de longen schoon te zuigen bij een IC-patiënt.

Weg uit China?

Nederland, en ook de rest van de wereld, is voor een groot deel afhankelijk van China voor de aanvoer van medische hulpmiddelen en medicijnen die nodig zijn voor de behandeling van corona-patiënten. De VS heeft al gezegd eraan te gaan werken om meer op eigen benen te kunnen staan en ook in Europa gaan stemmen op om de productie toch weer meer terug naar hier te halen.

China-correspondent Sjoerd den Daas vertelt hoe daar in China met bezorgdheid naar gekeken wordt en hoe het land juist nu wil laten zien dat de rest van de wereld kan rekenen op een betrouwbare toevoer.