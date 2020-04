Zoeken naar prehistorische grafheuvels vanuit je luie stoel

Erfgoed Gezocht is een vorm van citizen science, waarbij burgers meehelpen aan wetenschappelijk onderzoek. Denk aan mensen die meedoen aan de jaarlijkse tuinvogeltelling. Voor archeologen is deze vrijwillige 'burgerwetenschap' niet alleen belangrijk omdat er nu eenmaal niet genoeg archeologen zijn om heel Nederland te onderzoeken, vertelt Kaptijn. "Het is ook goed om bewustzijn te creëren. Als mensen beseffen dat archeologisch erfgoed bij wijze van spreken in hun achtertuin ligt, zal er uiteindelijk hopelijk minder vernietigd worden."

Mottekastelen

De initiatiefnemers van Erfgoed Gezocht zijn momenteel met verschillende provincies in gesprek over de mogelijkheden van citizen science. Zo kunnen vrijwilligers misschien ooit op digitaal zoek naar greppels of middeleeuwse mottekastelen, die op een verhoging werden gebouwd. Kaptijn: "Op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug kijken we vooral naar hoogtes, maar je kunt dit project veel breder toepassen."