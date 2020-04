Hoofdverdachte Ruinerwold wil niet meewerken aan onderzoek

Gerrit Jan van D. (67), de hoofdverdachte in de Ruinerwold-zaak, wil niet meewerken aan onderzoeken naar zijn gezondheid. Dat blijkt in de tweede voorbereidende rechtszitting in de rechtbank Noord-Nederland in Assen.

In de zittingszaal zijn alleen de rechters en de officier van justitie aanwezig. De verdachten, hun advocaten en journalisten moesten, in verband met het coronavirus, de zaak op afstand volgen via een videoverbinding.

Op de zitting bleek dat Van D. eerder zijn advocaat heeft duidelijk gemaakt dat hij niet zal meewerken aan een neurologisch en neuropsychologisch onderzoek. "Hij heeft vrij expliciet aangegeven dat hij het niet wilde", zegt advocaat Robert Snorn. "Het is alleen lastig om iets te zeggen over de reden."

Van D. ligt sinds zijn arrestatie in het ziekenhuis; als gevolg van een hersenbloeding kan hij niet praten. Volgens zijn advocaat is het nog altijd "onmogelijk" voor zijn cliënt om de zaak te volgen.

Verborgen voor de wereld

Van D. wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het gevangen houden van zes van zijn kinderen. Ze werden volgens het OM vanaf hun geboorte afgeschermd van de buitenwereld. Drie andere, oudere, kinderen die wel naar school gingen, mochten niets over hen zeggen tegen anderen. Inmiddels zijn alle negen kinderen meerderjarig. Van D. wordt ook verdacht van mishandeling en seksueel misbruik van twee van de oudere kinderen.

De andere verdachte in de zaak is de Oostenrijker Josef B. (59). Hij is de huurder van de boerderij in het Drentse Ruinerwold waar Van D. en de zes kinderen woonden. B. wordt verdacht van het gevangen houden van de zes kinderen, maar niet van mishandeling of seksueel misbruik.