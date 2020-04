Oproep aan radiostations: draai alleen muziek van Nederlandse bodem

Hoeveel geld artiesten krijgen als hun nummer op de radio wordt gedraaid, hangt af van het bereik van de zender en de lengte van het lied. Ook moeten ze het nummer wel zelf geschreven of gecomponeerd hebben. Volgens Helmink is het inkomstenvoorbeeld op de website van Buma/Stemra, met cijfers uit 2018, nog steeds een goede richtlijn.

Daarin is te zien dat een artiest wiens nummer op Radio 538 wordt gedraaid zo'n 0,074 euro per seconde krijgt. Voor een liedje van gemiddeld 200 seconden komt dat neer op bijna 15 euro. Bij het kleinere 3FM krijgen artiesten per seconde ongeveer 0,045 euro, dus 9 euro voor 3,5 minuut zendtijd.

Voor muzikant Aafke Romeijn zijn deze auteursrechtgelden een belangrijke bron van inkomsten. En dat geldt voor de meeste zangers en componisten, vertelde ze vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. "Ook bedrijven en horeca betalen voor de artiesten die ze draaien. Nu zij gesloten zijn, vallen die inkomsten weg."

Koningsdag

Het is nog niet bekend of radiozenders gehoor geven aan de oproep van Buma en Sena. Wel zijn ze van plan om op Koningsdag extra aandacht te geven aan Nederlandse artiesten. Van 07.00 tot 19.00 uur is op veel zenders alleen maar muziek van eigen bodem te horen. In ieder geval de radiozenders van de NPO, 100% NL, SLAM!, Radio 10, Sky Radio, Radio Veronica Qmusic en KINK doen aan de actie mee.