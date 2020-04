Fransen volgen elke avond massaal de 'balkonquiz'

In Frankrijk gelden sinds half maart strenge quarantainemaatregelen. Maar de 'balkonquiz' is voor veel mensen uitgegroeid tot een dagelijks lichtpuntje in coronatijden. "De straat is verdeeld in twee teams die het tegen elkaar opnemen", vertelt Cartozo. "Het ene team, dat zijn de appartementen met de even huisnummers. Het andere team zijn die met de oneven nummers. Daar woon ik zelf, dus die hebben één kandidaat minder want ik stel de vragen."

Het is niet alleen een spel voor zijn eigen straat, achter Place de la Bastille, maar de acteur zendt de quiz ook live uit via zijn Instagram-account. Video's daarvan plaatst hij achteraf op social media. En dat blijkt een enorm succes.

"Eén van de eerste keren dat we een video van de quiz maakten, werd die door bijna twee miljoen mensen bekeken. Mensen in heel Frankrijk doen massaal thuis mee, zelfs in het buitenland worden we bekeken. En mensen geven online hun antwoorden tijdens de livestream op Instagram."