Slachtofferhulp gaat familie IC-patiënten begeleiden

Slachtofferhulp Nederland begeleidt doorgaans mensen die te maken hebben gehad met een misdrijf of ongeval. De organisatie heeft zo'n vijftig medewerkers klaarstaan voor hulp aan naasten van IC-patiënten. De medewerkers zijn gespecialiseerd in emotionele ondersteuning en het verminderen van stress. Ze krijgen een extra training over de specifieke gevolgen van een IC-opname en de maatregelen rond het coronavirus.

Luisterend oor

In eerste instantie biedt Slachtofferhulp vooral een luisterend oor. "Er is voortdurende spanning en onzekerheid", zegt voorzitter Jansen. "Wanneer je dan ook niet bij de patiënt in de buurt kan komen om hem of haar te troosten, om een hand vast te houden, of om gewoon even dicht bij elkaar te zijn, is dat voor velen een fysieke en mentale uitputtingsslag."

In een later stadium kan Slachtofferhulp ook helpen de draad in het leven weer op te pakken. Volgens Lilian Vloet van stichting FCIC en patiëntenorganisatie IC Connect is de ondersteuning niet alleen belangrijk voor nabestaanden en naasten van patiënten, maar ook voor de intensivisten en IC-verpleegkundigen. Die krijgen psychologische hulp van hun werkgever en worden hiermee ontlast.