Zonnen en barbecueën, maar alles op afstand: dit was Nederland vandaag

Het was geweldig buitenweer vandaag, maar de terrassen zijn gesloten en alle evenementen afgelast. Afstand houden was ook vandaag het devies. We vroegen vanochtend hoe mensen in Nederland deze mooie dag beleefden; dit is een selectie van de foto's die jullie stuurden.

"Wij besloten het mooie weer niet aan ons voorbij te laten gaan en tegelijk met de buren te gaan barbecueën", mailt Nick Mastenbroek uit Zaltbommel. "En om het toch een beetje samen te laten lijken hebben we de schutting eenmalig opengemaakt!"