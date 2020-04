Afstand houden op deze zonnige lentedag ging bijna overal goed

Hier en daar sloten gemeenten gebieden af. Zo heeft de gemeente Vaals meerdere wegen in het Heuvelland geblokkeerd, schrijft 1Limburg. "Vanwege het letterlijk bizarre gedrag van motorrijders, zijn we tot het besluit gekomen om de wegen rondom het Vijlenerbos daadwerkelijk te sluiten en gesloten gehouden", liet wethouder John Coenen weten. "Ze trekken er in grote groepen op uit en daarbij hebben zij eigenstandig de wegen tot racecircuits betiteld", zei hij. "Daarbij trekken ze zich ook niets aan van bebouwde of onbebouwde kom."