Meerdere feestjes ondanks coronacrisis: 'Je brengt ook anderen in gevaar'

De politie heeft vannacht op meerdere plekken in het land feestjes beëindigd en boetes uitgedeeld. Zo heeft de politie gisteravond in Breda een einde gemaakt aan een feest waar tientallen mensen waren. Ook in Middelbeers, waar meer dan tien jongeren in een woning feest vierden, greep de politie in schrijft Omroep Brabant.

In Middelburg is vannacht een feest afgekapt. Daar draaiden elf jongens muziek in een kleedkamer van een sportpark en zongen ze over quarantaine, meldt Omroep Zeeland.

Op een crossterrein bij station Lage Zwaluwe kregen 30 mensen die met hun auto wilden gaan crossen een bekeuring en ook in Klundert werden vier mensen op de bon geslingerd omdat ze samen in een auto muziek luisterden. In Arnhem zijn 25 mensen beboet omdat ze zich niet hielden aan het samenscholingsverbod, meldt Omroep Gelderland.

'Je doet dit niet voor jezelf'

Volgens de politie is de sociale controle groot. Niet alle situaties die gemeld worden, zijn ook strafbaar. "Heel veel meldingen blijken gelukkig niets te zijn. Dan staan er vijftig mensen in de rij om ergens een ijsje te halen, keurig op afstand allemaal. Dat mag gewoon", vertelt politiechef Hanneke Ekelmans van Midden-West-Brabant.

Degenen die wel met te veel bij elkaar staan, kunnen een flinke boete verwachten. En dat kan volgens Ekelmans ook zonder eerst eindeloos in gesprek te gaan. "We hebben nu die crossers in Lage Zwaluwe gehad. Als zoiets zich nog eens voordoet, hoef je niet meer eerst te waarschuwen."

"Deze maatregelen zijn er voor ieders veiligheid. Je doet dit niet voor jezelf, je brengt ook anderen in gevaar", aldus Ekelmans.