Vier ouderen over coronamaatregelen: gemis en angst, maar ook berusting

Hij schrok van de berichten dat artsen terughoudend moeten zijn met het laten opnemen van ouderen met het coronavirus krijgen. "Ik was echt gepikeerd", zegt hij. "Ik ben nog zo vitaal. Ik zou het ze echt kwalijk nemen als ze zeggen: 'u bent te oud'". Later dit jaar gaat hij met zijn hondjes en camper gewoon weer kamperen, is zijn plan.

Voor zijn dagelijkse leven maken de coronamaatregelen weinig verschil. Contacten met familie staan op een lager pitje en hij houdt op straat goed afstand, maar vervelen? "Welnee. Ik heb nog stapels boeken liggen en ik ontwikkel eigen foto's. Ik kom tijd te kort voor alles." Alleen wandelen door de duinen; dat is nu een gemis.

Willem Weerd is 'volgzaam'

Willem Weerd woont in het Groningse Zuidbroek, een regio waar tot nu toe relatief weinig coronabesmettingen en ziekenhuisopnames zijn. "Wat dat betreft valt het hier reuze mee", erkent hij. Maar: "We nemen alle maatregelen wel serieus."

Weerd (74) is voorzitter van biljartvereniging Central in Veendam. Bijna alle leden zijn 60+, de oudste is 84. Hij mist het spelletje en het contact met andere leden, maar het is niet anders. Voor andere bestuursfuncties die hij heeft, bij de Zonnebloem en een sportvereniging, kan hij via de computer nog dingen regelen. "Verder is er niets te doen."

Wat scheelt, vertelt hij, is dat van zijn leeftijdsgenoten niemand meer werkt. "Dus zorgen over inkomensverlies zijn er niet." Wel leven Weerd en zijn vrouw mee met hun zoon, die als vrachtwagenchauffeur in heel Nederland komt. "Die merkt het wel, hij kan niet overal meer terecht."

De laatste tijd komt Weerd weinig meer buiten. "We zijn een volgzaam volk", zegt hij over de Groningers. Hij merkt bij zichzelf en zijn omgeving vooral berusting. "Iedereen vindt het best een beetje beangstigend. Maar ik hoor niemand roepen: 'wat overkomt mij nou?'"