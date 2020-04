Dode bij steekpartij in Eindhovense flat

Bij een steekpartij in een flatgebouw in Eindhoven is een dode gevallen. De politie is nog op zoek naar de dader of daders.

De man werd gisteravond rond 21.30 uur neergestoken op de galerij van het appartementencomplex aan de Tellegenstraat. Er is een traumahelikopter ingezet en het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

Over de toedracht is nog veel onduidelijk. In en bij het complex is sporenonderzoek gedaan en er is gesproken met getuigen. De politie is verder op zoek naar bruikbare camerabeelden.