Arts Ahmed kwam met corona in eigen ziekenhuis terecht: 'Eenzaam en angstig'

Als anesthesioloog in het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) was Ahmed Al-Sarraf betrokken bij de voorbereidingen op de komst van de eerste coronapatiënten. Dat hij daar een paar weken later zelf bij zou horen, had hij toen niet kunnen denken. De 48-jarige Ahmed noemt zichzelf een gezonde, sterke man - vorige zomer beklom hij nog de Mont Blanc. Toch kreeg het coronavirus vat op hem.

Ahmed werd zo ziek dat hij moest worden opgenomen in zijn eigen HMC. Niet op de intensive care, maar in een 'gewoon' ziekenhuisbed op een isolatiekamer. Dat geldt overigens voor ongeveer drie op de vier coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen.

De isolatiekamer was "ontzettend eenzaam", vindt de anesthesioloog. "De verpleging komt een aantal keer per dag langs om bijvoorbeeld zuurstof toe te dienen. Voor de rest lig je alleen. Je kunt bellen, maar meer contact met de buitenwereld heb je niet."

Inmiddels is Ahmed weer thuis. Over twee weken verwacht hij weer aan het werk te gaan: