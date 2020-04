Iedereen thuis aan het werk: computerbeveiligers krijgen er nachtmerries van

Een risico is bijvoorbeeld dat een buitenlandse inlichtingendienst meekijkt met gesprekken die via die dienst worden gevoerd. De Rijksoverheid stapt voor een groot deel over op WebEx, een dienst van een buitenlands bedrijf: het in de Verenigde Staten gevestigde Cisco.

"Het is niet de bedoeling dat ambtenaren daar vertrouwelijke gesprekken mee voeren, maar dat kunnen we natuurlijk niet voor elk gesprek controleren", zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken.

Een woordvoerder van Cisco wil niet ingaan op de beveiligingskwestie. "We zijn nu keihard bezig om 100.000 ambtenaren toegang te geven", zegt ze. Dat doet het bedrijf kosteloos.

Vertrouwelijke informatie

Het is vaak ook roeien met de riemen die er zijn, zegt een medewerker van het Nationaal Cyber Security Centrum, die anoniem wil blijven. "We gebruiken hier vaak Zoom", zegt hij. "Je zou videobellen sowieso niet moeten gebruiken voor het bespreken van vertrouwelijke informatie."

Het is niet de beste oplossing, erkent hij, maar het is vaak lastig om snel iets goeds op te zetten. "Als je het echt helemaal zelf wil doen, moet je bijvoorbeeld een openbare aanbesteding doen", zegt hij. En daar gaat weer tijd overheen, die er niet is als iedereen van de ene op de andere dag thuis moet werken.