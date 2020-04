Labour kiest Keir Starmer tot opvolger van Jeremy Corbyn

Keir Starmer is de nieuwe leider van de Britse sociaaldemocratische Labour-partij. Hij kreeg de meeste stemmen van de stemgerechtigden. Dat waren partijleden, donateurs en leden van vakbonden.

Starmer (57) is de opvolger van de radicaal-linkse Jeremy Corbyn. Die kondigde zijn vertrek aan na de vernietigende verkiezingsnederlaag in december.

Starmers belangrijkste taak is het herstellen van de eenheid in de diep verdeelde partij en Labour klaar te maken voor de volgende verkiezingen. Die zijn gepland in 2024.