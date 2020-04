Ramkraak bij supermarkt in Haarlem

Een Jumbo-supermarkt in Haarlem is doelwit geworden van een ramkraak. Rond 06.45 uur reed een wit bestelbusje met twee inzittenden de ingang binnen. De daders liepen de supermarkt in en gingen er even later op een scooter vandoor. Onderzocht wordt of ze iets hebben meegenomen.

De politie heeft op Burgernet een signalement verspreid.