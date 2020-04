Waarom een IC-bed meer is dan een bed alleen

Hoeveel rek zit er nog in voor jou?

"Als je mij een half jaar geleden had gevraagd of ik vier patiënten kan verzorgen, dan had ik nee gezegd. Maar als ik alle medewerkers wegwijs heb gemaakt, dan gaat het denk ik wel lukken. Het kan niet anders, want het is crisis. Maar het is iets wat je echt niet wilt, want fouten gaan op de loer liggen.

Ik hou het nu vol omdat ik veel steun vind bij collega's en er veel saamhorigheid is onder alle medewerkers op de IC. Een goede vriendin van mij werkt er ook. Ik spreek haar dagelijks. Als ik naar huis fiets na een dienst, dan bel ik haar en nemen we de dag even door. Hoe het was met de familie van een patiënt. Dat iemand is overleden. Dat je daar zo van baalt. Wat een klotevirus het is. Dat houdt me op de been."

Hoe ziet de emotionele zorg eruit?

"Wij moeten steun geven aan de familie, maar dat is niet makkelijk. De familie weet ook dat veel mensen overlijden en is op en top gespannen of hun naaste het gaat halen. Normaal kan je emotionele support geven aan de familie. Nu moet je nog meer je aandacht verdelen.

Wat mij veel doet, is dat coronapatiënten die in slaap worden gebracht hun familie vaak niet meer kunnen zien. Normaal kan familie nog even met iemand praten, daar is nu vaak geen tijd voor. Dat is naar, omdat je weet dat een deel van de coronapatiënten in die fase overlijdt."