Huisdieren in Midden-Oosten massaal op straat gezet vanwege het coronavirus

"Er is een verdriedubbeling van huisdieren die gedumpt worden," zegt Sevine Fakhoury, medeoprichter van dierenasiel Beirut for the Ethical Treatment of Animals (BETA). Ze laat foto's zien van honden en katten die enorm zijn toegetakeld. "Sommige beelden zijn echt te gruwelijk om je te laten zien. Dieren zijn met een auto overreden of in hun snuit geschoten. We zien schuimbekkende honden nadat ze per ongeluk gif hebben gegeten. Het is te gek voor woorden."

Ze vertelt dat het overvolle opvangcentrum, waar honderden honden en katten met het minimum worden opgevangen, binnenkort de deuren zal moeten sluiten. Net als voor veel andere shelters zorgt de economische crisis in Libanon voor enorme problemen.

"Door de inflatie is de prijs van dierenvoer met soms wel veertig procent gestegen. Mensen kunnen het niet meer betalen," zegt Maggie Shaarawi van de Animals Lebanon. De organisatie probeert campagne te voeren, maar het fondsenwerven lukt nauwelijks. "En nu is het vliegveld door de lockdown ook nog eens dicht. We hadden dertien honden die voor adoptie naar Amerika zouden gaan. Dat kan nu niet doorgaan. Daarnaast hebben we ook twee beren, een leeuw, een hyena en een walibi gered die hier nu vastzitten, omdat ze niet kunnen vliegen."