Leerlingen zien online mishandeling docente

Leerlingen van een middelbare school in Naaldwijk zijn donderdag getuige geweest van een mishandeling van hun docent. De juf gaf les via Teams, een online videoverbinding, toen ze werd mishandeld door haar partner.

Een woordvoerder van de middelbare school ISW Hoogeland bevestigt een verhaal hierover in De Telegraaf. Tegen de man is aangifte gedaan. Met de docente gaat het naar omstandigheden goed. Wat er aan de mishandeling vooraf is gegaan, is niet duidelijk.

Omdat scholen zijn gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden veel lessen online gegeven met rechtstreekse video- en geluidsverbindingen.

Beelden in WhatsApp-groepen

Beelden van de mishandeling zijn opgeslagen en circuleren in WhatsApp-groepen. Ongeveer dertig leerlingen zouden getuige zijn geweest van het incident.

"In de eerste plaats voor de kinderen en hun ouders, maar ook voor de school is het heel heftig", zegt de woordvoerder van de school. "We roepen op om de beelden van WhatsApp te verwijderen. Gisteren hebben we de ouders van de leerlingen van de betreffende klas persoonlijk gebeld en vandaag de hele school gemaild."

Leerlingen of ouders die willen praten over het voorval kunnen terecht bij de teamleiders van de school. "Als iemand wil praten, een vraag heeft of slachtofferhulp nodig heeft, dan kunnen ze bij ons aankloppen."