Topman online platform Rumag stapt per direct op om kritiek

Rumag-topman Thijs van der Heide legt per direct zijn functie neer. Zijn vertrek komt vlak nadat het socialemediaplatform in opspraak is geraakt door de verkoop van een omstreden 'corona-kledinglijn'.

Rumag, dat ook een YouTube-kanaal heeft, is populair op sociale media. Het bedrijf zet pakkende en soms provocerende uitspraken online. Dat gebeurt met witte letters tegen een zwarte achtergrond en in plaats van spaties worden punten gebruikt. Er was al langere tijd kritiek dat Rumag daarvoor zelf geen teksten bedenkt, maar ze veelal vertaalt uit het Engels.

De organisatie zegt dat "nooit onder stoelen of banken te hebben gestoken". "Rumag is geen journalistieke organisatie en speelt volgens de regels van het wereldwijde web. We produceren zelf content én selecteren relevante wereldwijde content voor ons publiek."

Zondag met Lubach

De kritiek op het bedrijf kwam deze week tot een hoogtepunt in de laatste uitzending van Zondag met Lubach. Daarin beschuldigde presentator Arjen Lubach Rumag van plagiaat en stelde hij dat het bedrijf te veel verdient aan T-shirts waarvan de opbrengst voor het Rode Kruis zou zijn.

Rumag publiceert niet alleen teksten, maar zette ook een 'coronacollectie' op, onder meer met mondkapjes met spreuken als 'mondkappen.nou' en 'coronalijer'. Maandag reageerde het bedrijf op de kritiek uit Zondag met Lubach.

Toen stelde de organisatie dat "de mondkapjes destijds waren ingezet als ludieke actie om aandacht te genereren voor het Rode Kruis." Volgens Rumag bestonden de kapjes niet echt, maar werd verwezen naar een pagina van het Rode Kruis om jongeren te wijzen op de noodzaak te doneren. "Toen er veel vraag kwam naar deze mondkapjes hebben wij ze alsnog fysiek te koop aangeboden."

Gemaakte fouten herstellen

Rumag heeft Ferdi Buijsrogge aangesteld als opvolger van Van der Heide. De nieuwe directie van Rumag zegt nu dat het bedrijf "behoorlijk tekort is geschoten" in zijn reactie op de kritiek die het gekregen.

"Rumag is brutaal, erg brutaal en soms te brutaal. Als je kritiek hebt op anderen, moet je zelf ook met kritiek kunnen omgaan. Daarom hebben de aandeelhouders en de nieuwe directie besloten elke vorm van plagiaat te veroordelen. Waar dat redelijkerwijze mogelijk is wil de directie gemaakte fouten herstellen", staat in een persbericht.

Van der Heide zegt een stap terug te doen in het belang van het platform. "In de afgelopen periode heb ik de impact van sommige uitlatingen verkeerd ingeschat. In het belang van Rumag, in het belang van de medewerkers die ik een warm hart toedraag en de toekomst van het bedrijf, heb ik in overleg met de directie besloten om terug te treden als ceo. Ik ben trots op wat we hebben neergezet en ik wens iedereen bij Rumag het allerbeste."