Twee kinderen naar ziekenhuis na vondst lichaam in woning

In Leiden zijn twee kinderen naar het ziekenhuis gebracht, nadat in de woning waar ze waren een dode was gevonden.

Door wie de overledene werd gevonden, is door de politie niet bekendgemaakt. Volgens de politie gaat het om jonge kinderen, die voor controle naar het ziekenhuis moesten. Het is niet duidelijk of ze gewond zijn.

De politie onderzoekt nog of de dode in het huis door een misdrijf om het leven is gekomen, meldt Omroep West. Naast de kinderen en de overledene was er niemand in het huis.