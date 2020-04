Amerikaanse soullegende Bill Withers (81) overleden

De Amerikaanse soullegende Bill Withers is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie aan persbureau AP. Withers bezweek in Los Angeles aan hartproblemen

Withers werd in de jaren 70 wereldberoemd met hits als Lean On Me, Ain't No Sunshine en Lovely Day. Zijn carrière eindigde al na vijftien jaar, in het midden van de jaren 80, toen hij weigerde zijn contract bij platenmaatschappij Columbia te verlengen uit ergernis over de invloed die platenbazen op zijn werk hadden gekregen.

Lean on Me: