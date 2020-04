Neushoornvogel in Texel Zoo heeft een 3D-geprinte hoorn

Universiteit Utrecht heeft een CT-scan uitgevoerd bij de vogel om de juiste pasvorm te maken. "Dit was voor het eerst hier in Nederland, een hoorn gaat ook niet snel kapot", zegt een woordvoerder van Texel Zoo. Volgens haar kon er informatie vanuit het buitenland gebruikt worden over het printen van snavels om te kijken hoe een hoorn gemaakt kon worden.

In december is de vogel succesvol geopereerd en daarna in de gaten gehouden. "We wisten niet zeker hoe hij zou reageren, of de hoorn zou blijven zitten en of er complicaties zouden zijn. De hoorn heeft alle proeven doorstaan en de vogel gedraagt zich hetzelfde als daarvoor."

Hoe de hoorn op de snavel van het dier kapot is gegaan is niet bekend.