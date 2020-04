De coronacijfers van 3 april: tot nu toe 1487 mensen overleden aan het virus

Het aantal patiënten dat op de intensive care ligt, wordt dagelijk gemeld door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in Rotterdam.

Het aantal ziekenhuisopnames wordt dagelijks gerapporteerd door het RIVM. Het cijfer van vandaag is het totale aantal mensen dat nieuw in het ziekenhuis is komen te liggen. Een deel van hen is al eerder in het ziekenhuis opgenomen, maar pas vandaag of gisteren door de GGD'en aan het RIVM doorgegeven. Het aantal mensen dat weer ontslagen wordt uit het ziekenhuis wordt niet vermeld, en daarom niet van het ziekenhuiscijfer afgetrokken.

Ook het cijfer van het aantal doden is afkomstig van het RIVM. Een deel van de gerapporteerde doden is eerder overleden, maar is pas de afgelopen 24 uur doorgegeven aan het RIVM. Mensen van wie vermoed wordt dat ze zijn overleden door corona, maar niet getest zijn, komen niet in de cijfers voor. Dit geldt vaak voor mensen die thuis zijn overleden, maar ook voor mensen die door middel van een CT-scan in het ziekenhuis de bevestiging van het virus hebben gekregen. Alleen in het laboratorium geteste personen die overlijden komen voor in de statistieken. Het totale aantal overleden personen zal daardoor waarschijnlijk hoger zijn.

Het aantal bewezen coronapatiënten is gebaseerd op het door de GGD'en gemelde aantal mensen dat positief is getest. Het merendeel van de mensen met klachten wordt niet getest, waardoor dit cijfer volgens het RIVM geen goede graadmeter is voor de ontwikkeling van het virus in Nederland.

De gemiddelde leeftijden van patiënten in het ziekenhuis en patiënten die zijn overleden worden ook aangeleverd door het RIVM. Het percentage geeft het aantal patiënten of doden aan ten opzichte van het totale aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten of sterfte van coronapatiënten. De cijfers in deze laatste visualisatie zijn van de situatie tot en met 30 maart.