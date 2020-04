Afsluitdijk komend weekend afgesloten vanwege werkzaamheden

De Afsluitdijk is komend weekend afgesloten van zaterdag 18.00 uur tot zondagmiddag 16.00 uur vanwege werkzaamheden.

Binnenkort worden nieuwe damwanden geslagen bij de Afsluitdijk voor de bouw van een nieuw gemaal bij Den Oever. Door de trillingen die daarbij vrijkomen is er een grote kans dat de weg verzakt. Daarom wordt de weg nu verstevigd. De bouw van het gemaal is onderdeel van de grootschalige renovatie van de Afsluitdijk, die tot 2022 duurt.

"We nemen die maatregelen om te voorkomen dat we een verzakking krijgen, zoals dat vorig jaar oktober gebeurde en de weg plotseling dicht moest", zegt Lukas Meursing van Rijkswaterstaat tegen NH Nieuws. "We gaan het asfalt nu weghalen en de ondergrond met trilling en nieuw zand compacter maken. Daarna komt er weer nieuw asfalt op."

Kritieke infrastructuur

De werkzaamheden bij de Afsluitdijk gaan ondanks de coronacrisis gewoon door. "De infrastructuur die Rijkswaterstaat onderhoudt, valt onder 'kritieke infrastructuur'. De wegen en vaarwegen moeten het blijven doen, moeten blijven functioneren", zegt Meursing.

De bouwers houden zich wel aan de richtlijnen van het RIVM. Volgens Meursing is dat goed te doen. "Een kraanmachinist die alleen in zijn cabine zit, heeft weinig last. Daarnaast nemen we bijvoorbeeld de nodige maatregelen om te zorgen dat er niet veel mensen op een kleine ruimte werken."