Wel of geen mondkapje? Wat doen ze in andere landen?

De Amerikaanse regering maakt binnen enkele dagen nieuwe richtlijnen bekend voor het dragen van mondkapjes en gezichtsbedekking, zegt vicepresident Pence. Bronnen melden aan Amerikaanse media dat burgers in het hele land geadviseerd zal worden om in het openbaar mondmaskers te dragen.

Dat zijn dan provisorische maskers, zoals een bandana. Professionele mondkapjes zijn nog steeds uitsluitend bedoeld voor zorgpersoneel. In de dagelijkse persconferentie in het Witte Huis zei president Trump dat mensen maskers kunnen dragen "als ze dat willen". Hij voegde daaraan toe dat sjaals ook een optie zijn. De burgemeesters van New York en Los Angeles deden eerder een oproep aan hun inwoners om in het openbaar maskers over neus en mond te dragen.

De Wereldgezondheidsorganisatie zegt al sinds het begin van de uitbraak in China dat er geen bewijs is dat mondkapjes helpen. Het RIVM in Nederland raadt mensen af om op straat een mondkapje te dragen, omdat het mensen mogelijk onterecht een veilig gevoel geeft. Een "schijnveiligheid", zei zorgminister De Jonge vandaag. "Laten we de mondkapjes die we hebben vooral gebruiken voor al die situaties in de zorg waarbij de mensen ze nodig hebben voor hun eigen veiligheid en voor de patiënten voor wie ze zorgen."

Hoe zit het eigenlijk in de rest van de wereld? Drie correspondenten vertellen over het mondkapjesbeleid in hun eigen regio.