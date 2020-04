Beukenbomen in Doetinchem ingesmeerd met 'zonnebrand'

Het valt meteen op in het overwegend groene landschap van landgoed Slangenburg in Doetinchem: een hele rij wit geschilderde beukenboompjes. Het is geen kunst of verf, maar 'zonnebrand'.

De 400 beuken zijn vorig jaar geplant, maar door de hitte van afgelopen zomer zijn er wat plekjes op de bomen ontdekt, die duiden op verbranding.

"Dat is niet goed en we willen natuurlijk niet dat ze dood gaan, dus moeten we ze beschermen", zegt boswachter Dirk van den Brink van Staatsbosbeheer tegen Omroep Gelderland.

Mengsel van kalk en leem

De bomen krijgen eerst een gele grondlaag en daaroverheen wordt het 'zonnebrandmiddel' aangebracht met een kwast. Het is een mengsel van kalk, leem, zand en een beetje water.

