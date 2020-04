Steeds meer thuiswerkers zitten erdoorheen, spanningsklachten nemen toe

Niet even bijkletsen bij de koffie-automaat, je ergonomisch verantwoorde bureaustoel missen en afgeleid worden door je spelende kinderen of kat in plaats van je collega's: we moeten de komende weken blijven thuiswerken. Dat wringt dat bij steeds meer werkenden, zeggen bedrijven en deskundigen. Zij krijgen signalen dat een groeiend aantal werkenden hierdoor last heeft van spanningsklachten.

De coronamaatregelen worden in ieder geval tot 28 april verlengd en zicht op een definitieve einddatum is er niet. "Mensen zijn gewoontedieren, en als je iemand bent die behoefte heeft aan de structuur en het sociale contact van een werkplek, kan het best lastig zijn als die context wegvalt", zegt arbeidspsycholoog bij ArboNed Jan Machek.

Schuldgevoel

Machek krijgt steeds meer meldingen van thuiswerkers die in de knoop zitten. Een van de risico's is volgens hem dat werk en privé in elkaar overlopen. "Je moet de voorwaarden voor goed werk nu zelf creëren. Dat doe je door structuur aan te brengen in je dag; in wanneer en wat je doet. Door echt naar werk te gaan, en het ook af te sluiten. Anders ligt piekeren of continu 'aan staan' op de loer."

Het is niet zo dat werknemers thuis minder werken. Ook niet als zij zorg dragen voor bijvoorbeeld ouders of hun kinderen. "Het is zelfs zo dat een deel van de mensen meer uren maakt, omdat ervan wordt uitgegaan dat je op werk ook acht uur effectief werkt", zegt Machek. "Zij gaan overcompenseren, omdat ze bang zijn dat collega's of leidinggevenden denken dat ze de kantjes er vanaf lopen."

Volgens Machek hebben werkgevers hierin een verantwoordelijkheid. "Zij moeten de vinger aan de pols houden en kaders stellen. En dus ook zeggen: zo is het goed genoeg."

'Kost een paar paracetamolletjes'

Thuiswerker Guus Rolsma uit Hengelo herkent de stress. Hij combineert zijn thuiswerk met het zorgen voor zijn twee kinderen, maar het levert hem flinke spanningen op.

Met deze tips voorkom je stress door thuiswerken: