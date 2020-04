Twee plofkraken op Rabobank in Uden en Hippolytushoef

Bij twee filialen van de Rabobank zijn vannacht plofkraken gepleegd. In Uden in Noord-Brabant werd een afstortkluis, waar ondernemers hun contante geld kunnen storten, opgeblazen. In Hippolytushoef in Noord-Holland was een geldautomaat het doelwit.

Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Bij beide filialen is de ravage groot.

De plofkraak in Uden was rond 04.00 uur. "Het gebouw is beschadigd en uit voorzorg zijn acht appartementen boven de afstortkluis ontruimd", zei de politie tegen Omroep Brabant. De Explosieve Opruimingsdienst doet onderzoek.

Vaker doelwit

De laatste tijd zijn vaker afstortkluizen in Brabant opgeblazen. Zondagnacht was het raak in Kaatsheuvel en vier dagen daarvoor in Waalwijk. In beide gevallen waren het kluizen van de Rabobank. Doorgaans storten ondernemers hun geld na sluitingstijd als de werkdag erop zit.

Een woordvoerder van de Rabobank zei na de kraak in Kaatsheuvel tegen Omroep Brabant dat de bank extra maatregelen neemt. "In 2017 hebben we ook een golf gehad aan plofkraken, destijds bij geldautomaten. Toen hebben we gewerkt met afdekplaten en extra surveillance 's nachts. We zijn volop aan het kijken of we op korte termijn soortgelijke maatregelen moeten invoeren."

De plofkraak in Hippolytushoef werd vannacht rond 03.00 uur gepleegd. Het is niet bekend of het gelukt is om de geldautomaat te kraken. De gevel van de bank is flink beschadigd.

De politie zoekt twee verdachten die zijn gezien op een donkerkleurige motor, meldt NH Nieuws.

Geldautomaten dicht

Geldautomaten zijn sinds december 's nachts dicht om plofkraken tegen te gaan. De maatregel blijft volgens de Nederlandse Vereniging van Banken nog zeker een jaar van kracht.

De vereniging wil de geldautomaten pas weer 's nachts openen als ze zijn uitgerust met een techniek om geld automatisch onbruikbaar te maken na een plofkraak.