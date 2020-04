Grote klap in de bouw verwacht, erger dan tijdens financiële crisis

In de bouw verdwijnen de komende twee jaar zo'n 40.000 banen als gevolg van de coronacrisis. Dat is de verwachting van het Economische Instituut voor de Bouw (EIB). De vrees is dat deze crisis de bouw erger zal raken dan de bankencrisis van 2008.

Ook na het opheffen van de huidige maatregelen zullen door het wegvallen van investeringsplannen de negatieve effecten van de coronacrisis nog lang effect hebben, denkt het instituut. Er wordt een krimp verwacht van ruim 15 procent van de totale bouwproductie.

De uitbraak van het coronavirus leidt hoe dan ook tot een enorme krimp van de economie, verwacht ook het Centraal Planbureau. In veel sectoren ligt de productie nagenoeg stil en ook de gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben grote impact.

Vertrouwenscrisis

Het is onvermijdelijk dat dit op termijn ook de bouw hard gaat raken, stelt het EIB. Waar nu nog op veel locaties wordt gebouwd, zal dit op een gegeven moment steeds minder worden.

Een andere belangrijke oorzaak is een groeiend gebrek aan vertrouwen bij ondernemers. Zo worden nu veel bouwplannen uitgesteld. "Een eigenaar van een horecaketen is nu alleen maar druk bezig met overleven en zal alle plannen voor uitbreiding of verbouwingen uitstellen", zegt directeur Taco van Hoek van het EIB.

De problemen die veroorzaakt worden door corona in de bouwsector, komen bovendien bovenop de vertragingen die al ontstaan waren door het stikstofbeleid van de overheid.