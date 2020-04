Werkloosheid in de VS loopt met vele miljoenen tegelijk op

De afgelopen week zijn er in de Verenigde Staten ruim 6,6 miljoen nieuwe uitkeringsaanvragen gedaan. Niet eerder waren dat er zoveel in een week tijd. Vorige week explodeerde het aantal aanvragen al met 3,3 miljoen. Ook dat was toen met gemak een record.

Dat betekent dat sinds de coronamaatregelen de Amerikaanse economie platleggen ongeveer 10 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd. Volgens ING komt dat neer op een werkloosheidspercentage van 9,5 procent, al is dat pas te verifiëren als de officiële werkloosheidscijfers van april over een maand gepubliceerd worden.

Maar de pijn voor Amerikanen is nog veel groter dan uit deze cijfers blijkt, denkt econoom Philip Marey die de Verenigde Staten volgt voor de Rabobank. De cijfers over uitkeringsaanvragen geven volgens Marey geen volledig beeld, want "er zijn heel veel redenen om geen uitkering te krijgen in de VS".

"Als je een beperkte baanhistorie hebt, of te weinig verdiende val je er al buiten", legt Marey uit. Hetzelfde geldt voor zzp'ers. Al met al denkt Marey dat de werkloosheid nu al boven de 20 procent ligt. "Dat is meer dan dubbel zoveel als tijdens de financiële crisis."

Veel flexibeler

De Amerikaanse arbeidsmarkt is veel flexibeler dan de arbeidsmarkt in Nederland. Het is daarom makkelijker om mensen te ontslaan. Dat betekent ook dat werkgevers eerder verse krachten aannemen als de vraag naar hun producten toeneemt.